В Черноземье 4 декабря будет пасмурно и холодно, от -1°C до +3°C

В четверг, 4 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до +3°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура составит от +1°C до +3°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер восточный и юго-восточный, до 3 м/с.

В Воронеже также ожидается холодная погода: температура составит от 0°C до +1°C, а ветер — до 4 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +2°C, а ночью вернется к +1°C. На протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер до 4 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит 0°С, днем поднимется до +1°С и ночью вернется к показателю 0°С. Южный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и холодно. На протяжении всего дня температура составит +1°С. Ветер — до 5 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит 0°С, днем и вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до -1°С. Ветер с порывами до 3 м/с.

