В евродипломатии усмотрели махинации

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини. По такому же обвинению полиция арестовала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино, сообщает издание Euractive со ссылкой на источники. Помимо прочего, был задержан еще один сотрудник Колледжа Европы из отдела обучения руководителей. Силовики в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС провели обыски в европейских органах Брюсселя, Колледже Европы и частных домах. По данным полиции, речь идет о тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

Однако размах коррупционной схемы может оказаться шире махинаций с бюджетом вуза, полагает корреспондент ТАСС в Брюсселе Денис Дубровин: «В СМИ пока царит скорее шоковая реакция, потому что оба чиновника — и Федерика Могерини, и Стефано Саннино — это очень крупные фигуры в европейских структурах, оба действующие чиновники. Федерика Могерини возглавляла дипслужбу Евросоюза до Жозепа Борреля, а сейчас является ректором Колледжа Европы — это элитное заведение в Брюгге, которое готовит молодых дипломатов, европейских чиновников. А Саннино с приходом в евродипслужбу Кайи Каллас ушел с небольшим понижением на должность генерального директора по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу, при этом он все равно считается одним из наиболее опытных и влиятельных людей в европейской дипслужбе.

Полиция обвиняет их в махинациях с различными тендерами. Одним из первых привлек внимание правоохранительных органов тендер на предоставление Колледжу Европы от европейской дипслужбы услуг по подготовке европейских дипломатов в течение девяти месяцев. Пока сложно сказать, какой масштаб этого дела, исходя из уровня первых задержанных чиновников, он явно очень большой. Без серьезных обвинений Европейская прокуратура (EPPO), Европейское бюро по борьбе с коррупцией (OLAF) и федеральная полиция Бельгии, которые действовали все втроем в рамках этой операции, едва ли решились бы на операцию такого масштаба».

Следователи проверяют обстоятельства покупки Колледжем Европы примерно за €3 млн здания в Брюгге, в котором проживают студенты академии, бывшие и действующие дипломаты. Полиция хочет выяснить, замешаны ли Федерика Могерини и другие чиновники в схеме с победой в тендере ЕС. Внешнеполитический фактор может оказаться решающим в этом деле, отметил в беседе с “Ъ FM” бывший советник правительства немецкого канцлера Герхарда Шредера Александр Рар: «Я думаю, что идет какая-то секретная операция, связанная с большой политикой. Коррупционные дела вокруг Украины, которые сейчас всплывают в ЕС и некоторых других европейских странах, могут говорить о попытке оказать давление на позицию европейцев, изменить ее.

В самой структуре Европейского союза тоже существуют коррупционные схемы, конечно, когда нужно на кого-то надавить, даже если это Евросоюз, пользуются всеми возможными инструментариями, чтобы добиться успеха. Это не первый случай: в ситуации с подозрением в сотрудничестве с Азербайджаном были уже жуткие скандалы внутри ЕС. Меня бы удивило, если такой высокопоставленный политик, как Федерика Могерини, просто брала деньги в Европе, потому что в принципе они все находятся под полным контролем. Но, видимо, кто-то в ее окружении мог в этих сферах поучаствовать. Расследования ведутся».

Еврокомиссия подтвердила присутствие полиции в зданиях Европейской службы внешних связей. В ведомстве подчеркнули, что это часть расследования деятельности в рамках предыдущего мандата.

Леонид Пастернак