В России ожидается увеличение рынка сбережений на 11%

В 2026 году в России портфель привлеченных средств вырастет на 11%, преодолев отметку в 73 трлн руб. В этом году показатель составил 14,5%, что свидетельствует о замедлении темпа прироста. Однако он все еще будет выше инфляции. Об этом свидетельствуют данные аналитиков банка ВТБ.



Большая часть сбережений россиян хранится в рублях, и по результатам года их доля увеличится до 95%. Драйвером для открытия вкладов и накопительных счетов являются высокие ставки по таким продуктам.

В следующем году рынок сбережений немного сбавит темпы, однако будет продолжать расти. По прогнозам ВТБ, прирост составит около 11%, но ситуация зависит от планов ЦБ по смягчению ДКП. Падение инфляционного давления отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.