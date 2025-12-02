Объем погрузки на сети РЖД вырастет к 2030 году до 1,2 млрд тонн

К 2030 году объем погрузки на сети РЖД может вырасти до 1,2 млрд тонн. Это на 120 млн тонн больше показателей в 2025 году. Об этом сообщили аналитики банка ВТБ.



Согласно прогнозу, на промышленные грузы и контейнеры будет приходиться 16% общего объема погрузки на сети РЖД. Таким образом прирост составит 2% (в 2025 году показатель достигает 14%). Также из-за сокращения объемов добычи и экспорта, погрузка каменного угля к 2030 году составит 24% или порядка 300 млн тонн. Снижение прогнозируется на 5%.

Однако погрузка нефтепродуктов, наоборот, увеличится с ожидаемых 194 млн тонн в 2025 году до 222 млн тонн в 2030 году. Положительная динамика обусловлена восстановлением объемов переработки нефти на отечественных НПЗ и улучшением ситуации на мировых рынка экспорта.