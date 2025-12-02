Эрмитаж может лишиться древнеегипетской коллекции

На фоне открытия в Каире Большого Египетского музея мировые музеи могут лишиться экспонатов, относящихся к истории Древнего Египта. Одна из коллекций есть и в Государственном Эрмитаже.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-встречи затронул тему репатриации культурных ценностей. Правительство Египта потребовало от музеев вернуть экспонаты.

«В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, потому что в Египте теперь есть хороший музей, там хороший климат, и все надо отдавать»,— заявил господин Пиотровский.

Помимо Эрмитажа, коллекции могут изъять из Лувра и Британского музея. В связи с этим может начаться продолжительная борьба за право сохранить объекты.

Татьяна Титаева