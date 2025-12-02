Стабильность на фоне неопределенности

Мировая экономика по итогам 2025 года увеличится на 3,2% после 3,3% в 2024-м — стабильные темпы роста ВВП будут обеспечены расширением торговли и бумом инвестиций в искусственный интеллект. Такой прогноз содержит декабрьский доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ожидания для стран зоны евро, Китая и США на этот год в нем несколько улучшены — впрочем, уже в 2026-м рост этих экономик, видимо, замедлится. Среди причин: более низкие темпы увеличения объемов торговли, рост цен на фоне отложенных эффектов тарифных ограничений США и дальнейшее сжатие инвестактивности бизнеса, не уверенного в своих ближайших перспективах.

Внимание к декабрьскому докладу ОЭСР вызвано тем, что это один из последних обзоров состояния мировой экономики в 2025 году. Содержательно доклад во многом повторяет осенние обзоры МВФ и Всемирного банка: аналитики ОЭСР также прогнозируют мировому экономическому росту устойчивость — глобальный ВВП, по их оценкам, вырастет на 3,2% в этом году после увеличения на 3,3% в прошлом.

В 2025-м мировая экономика продолжила стабильно расти, несмотря на торговые барьеры и рекордно высокий уровень неопределенности, отмечают эксперты.

Импульс росту, следует из доклада, придало и расширение инвестиций в искусственный интеллект (ИИ). Отметим, по данным немецкой компании Statista, сейчас размер рынка ИИ оценивается в более чем $250 млрд, к 2031 году показатель будет составлять $1,68 трлн.

С учетом ожидаемого замедления роста мировой торговли (до 2,3% в 2026 году с 4,2% в 2025-м) глобальный ВВП в следующем году может увеличиться на более скромные 2,9%, прогнозируют в ОЭСР. Среди причин такой динамики — отложенные эффекты тарифной политики США: цены на отдельные категории товаров пока не выросли, так как в ожидании ограничений страны, попавшие под ограничения, закупались «впрок». Несмотря на общую адаптацию к меняющимся правилам игры, инвестактивность предпринимателей как в развитых, так и в развивающихся экономиках будет сжиматься.

В докладе ОЭСР повысила оценки роста ВВП на этот год сразу для многих экономик.

В частности, символически улучшен прогноз для зоны евро и Китая: до 1,3% и 5% с ожидавшихся в сентябре 1,2% и 4,9% соответственно (в 2024-м экономика зоны евро выросла на 0,8%, КНР — на 5%). И Европа, и Китай во второй половине 2025 года заметно нарастили отгрузки на внешние рынки, однако уже в следующем году тенденция может развернуться.

Повышена и оценка для США: теперь ожидается, что американская экономика в этом году вырастет на 2%, а не на 1,8%, как предполагалось ранее (в 2024-м — плюс 2,8%), поскольку не все тарифные угрозы, обещанные Дональдом Трампом, были реализованы. Ожидается, что в 2026 году рост американского ВВП замедлится до 1,7%. Динамика объясняется снижением занятости, влиянием повышенных пошлин и сжатием внутреннего спроса. Пока предполагается, что к концу 2026 года ФРС снизит ключевую ставку до 3,25–3,5% (сейчас — 3,75–4%). Этот сценарий реализуется, если индикатор базовой инфляции останется в прогнозном диапазоне (вблизи 2,5%), на который рассчитывает регулятор.

По России в докладе ОЭСР оценка роста ВВП-2025 ожидаемо снижена: до 0,7% с сентябрьского 1%. Напомним, ранее свои прогнозы ухудшили также МВФ, Всемирный банк и Еврокомиссия — ЕК, например, прогнозирует российской экономике рост на 0,8% в этом году после 4,3% в 2024-м. Аналитики объясняют пересмотр оценок данными об охлаждении экономической активности. В Минэкономики РФ предполагают, что ВВП страны по итогам года вырастет на 1%.

Кристина Боровикова