Путин: Красноармейску всегда придавалось особое значение

Президент России Владимир Путин сообщил, что Красноармейск, ранее укрепленный пункт Вооруженных сил Украины, полностью перешел под контроль российской армии. В беседе с журналистами он заявил о значимости этого события и пригласил иностранных, в том числе украинских, журналистов посетить город для оценки ситуации.

Владимир Путин отметил, что взятие Красноармейска важно для выполнения задач военной операции. По его словам, город служит стратегическим плацдармом. «Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, <...> это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции»,— сказал президент.

О взятии под контроль Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства 30 ноября. 20 ноября сообщалось о взятии российской армией Купянска. В октябре господин Путин приказал Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров и Купянск.