Петербуржца наказали обязательными работами за мультперсонажа в нацистской форме

Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жителя города Михаила Ч. за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что гражданин Ч. в 2023 году разместил в соцсети «ВКонтакте» изображение Волка из мультсериала «Маша и Медведь». При этом анимационный персонаж был «одет» в немецкую военную форму с крестом, а на фоне него виднелся танк вермахта. На правом нагрудном кармане формы был изображен орден со свастикой.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину частично, заявив, что такое изображение волка показалось ему забавным. Также он отметил, что коллекционирует предметы, связанные со Второй мировой войной, на холодильнике у него присутствуют магниты с советской символикой, и зачем-то добавил, что инвалидом он не является.

Суд назначил Ч. наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

Андрей Цедрик