Легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Архангельской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Архангельской области. Дорожный инцидент произошел днем 2 декабря на станции Глазаниха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Следующая фотография 1 / 2 Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, было установлено, что водитель легкового автомобиля марки Renault выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

На движение поездов происшествие не повлияло, отметили в надзорном органе. Состояние водителя легковушки не уточняется.

Андрей Цедрик