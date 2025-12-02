Смольный ждет рост годового ввода недвижимости почти на 500 тыс. кв. м с 2029 года

Ввод жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге увеличится почти на 500 тыс. кв. м в год с 2029 года. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на презентацию председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, представленную 2 декабря на заседании правительства города.

По словам господина Зырянова, за семь месяцев 2025 года в Петербурге ввели 3,582 млн кв. м недвижимости — около 90% от целевого значения года. По итогам 2025-го ожидается ввод 4,027 млн кв. м, такие же показатели прогнозируются на 2026–2027 годы. В 2028 году объем может составить 4,051 млн кв. м, а рост до 4,496 млн кв. м ежегодно ожидается в 2029–2030 годах. Это на 11,7% выше планов на 2025 год.

В части жилищного строительства, согласно целевым показателям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в 2025–2027 годах предполагается ввод 2,58 млн кв. м ежегодно. В 2023 году в Петербурге ввели 3,48 млн кв. м жилья, в 2024 году — 2,66 млн кв. м. В 2028 году ожидается показатель 2,6 млн кв. м, а рост до 3,05 млн кв. м в год прогнозируется на 2029–2030 годы.

Всего в 2025–2030 годах власти рассчитывают на ввод более 16 млн кв. м жилья и свыше 8,5 млн кв. м объектов нежилого назначения. Значение планового показателя качества среды в опорных населенных пунктах за девять месяцев 2025 года составило 18,9%, что почти на восемь процентных пунктов выше плана. На 1 октября индекс качества городской среды достиг 38% к уровню 2019 года; по итогам года его ожидают на уровне 40%.

Также в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» город намерен увеличить число семей, улучшивших жилищные условия. В 2025 году показатель должен превысить 150 тыс. семей; за девять месяцев жилищные условия улучшили почти 112 тыс. человек, в том числе 73,3 тыс. — за счет покупки жилья, 34,8 тыс. — благодаря капитальному ремонту. К 2030 году планируется выйти на показатель 253,96 тыс. семей ежегодно.

Артемий Чулков