Александр Бречалов: «Удмуртия не отправляет за рубеж “кругляк“»

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии заявил, что регион не отправляет за рубеж необработанное дерево. Экспортируется только продукция глубокой переработки, включая мебель, фанеру и шпон.

«Мы практически 100% древесины оставляем у себя либо отправляем ее в регионы РФ. Линейка продукции из дерева кратно увеличилась за последние годы, включая качественную мебель, фанеру, шпон и т. д.»,— сказал господин Бречалов.

Он подчеркнул, что ранее лесоматериалы направлялись в Китай, теперь же в страну отправляется только готовая продукция. Также глава республики отметил, что регион заинтересован в большем восстановлении лесного фонда Удмуртии.

Анастасия Лопатина