Глава Удмуртии поддержал закон о наставничестве в здравоохранении

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии высказался в поддержку нового закона о трехлетнем наставничестве для выпускников медицинских вузов и колледжей.

На вопрос студента ИжГМУ о том поможет ли это решить кадровые проблемы в регионе, господин Бречалов ответил, что наставничество является обязательным элементом в системе здравоохранения.

«Не случайно советская система здравоохранения была построена на наставничестве. И не только она. Перенять знания опытного хирурга — очень ценно. Михаил Мурашко подчеркивает важность возврата к системе наставничества и распределения. Я надеюсь, что вы задаете вопрос с позитивной коннотацией <...> Я думаю, что это повысит качество тех, кто выходит из медицинских вузов и колледжей»,— отметил глава региона.

Анастасия Лопатина