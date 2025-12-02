Орешкин рассказал о зависимости Европы от России

Россия, в отличие от Европы, активно развивает связи с другими странами, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его мнению, Европа нуждается в России гораздо больше, чем наоборот.

«У нас растет торговля, растет экономика. Мы улучшаем свой технологический суверенитет, вступаем в новые партнерства,— сказал господин Орешкин на форуме ВТБ “Россия зовет!”— У нас в этом плане все в порядке. Проблемы в Европе».

Максим Орешкин считает, что западноцентричная финансовая система уходит на второй план. «Иногда смотришь на ту экономическую политику, которую проводят в Европе, и просто диву даешься — волосы дыбом встают»,— сказал он.