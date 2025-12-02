Депутат Госдумы от Татарстана стал соавтором законопроекта о разведении животных

В Госдуму внесен законопроект о системном регулировании разведения домашних животных. Документ предусматривает создание реестра заводчиков и обязательное документальное подтверждение происхождения питомцев. Об этом сообщил один из соавторов инициативы, депутат от Татарстана Айдар Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдар Метшин стал соавтором законопроекта о разведении животных

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Айдар Метшин стал соавтором законопроекта о разведении животных

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инициативу подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной и вице-спикером Шолбаном Кара-оолом. Законопроект вносит изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Предлагается ввести обязательные документы о происхождении для ряда животных и централизованный учет заводчиков и питомцев.

Для реализации закона планируется создать специализированную некоммерческую организацию. Она будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и контролировать соблюдение стандартов.

По словам Айдара Метшина, законопроект направлен на защиту граждан от негативных последствий бесконтрольного размножения животных и недобросовестной торговли питомцами.

Анар Зейналов