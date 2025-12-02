Нина Останина инициировала контроль за размножением домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о регулировании разведения домашних животных. Документ размещен в электронной базе парламента. Инициатива принадлежит депутатам из разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, депутатом от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект предлагает изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Он вводит понятия «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении». Планируется создать единую некоммерческую организацию для ведения реестра заводчиков, установления порядка разведения, обучения специалистов и контроля стандартов.

Инициатива также вводит классификацию целей разведения, включая отчуждение, улучшение пород, научные и служебные цели, а также личное содержание животных. При отчуждении животных будет обязательна передача документов о происхождении. Авторы проекта считают, что это поможет защитить животных, предотвратить бесконтрольное размножение и сократить численность бездомных животных.

Андрей Сазонов