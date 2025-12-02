Волгоградские чиновники провели опрос об уровне коррупции и скрыли результаты

Власти Волгоградской области опросили население об уровне коррупции и борьбы с ней в регионе. Полученные результаты в ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому обеспечению администрации Волгограда» огласить отказались. Чиновники отметили лишь то, что по итогам опроса профильные службы и отделы скорректируют свою работу, сообщило издание V1.RU.

Контракт на проведение опроса появился на портале госзакупок летом этого года. Заказчик в целях закупки указал выявление фактических значений параметров оценки коррупции, оценку уровня структуры и специфики коррупции в Волгоградской области в 2025 году и результата мер по противодействию ей. Кроме этого, исполнитель обязался проранжировать административно-территориальные единицы региона в зависимости от уровня взяточничества. Опрос должен был охватить не менее 900 совершеннолетних граждан и представителей бизнеса, живущих на территории РФ дольше двух лет.

На торгах право выполнить опрос выиграла ИП Оксана Лукьянчук из города Королева. Основной вид деятельности предпринимателя — «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения». Примечательно, что опрос волгоградцев об уровне коррупции ИП Лукьянчук обязалась провести за 84 тыс. руб. При этом стартовая цена закупки на сайте была 516,7 тыс. руб. Сейчас контракт находится в статусе «исполнение».

Марина Окорокова