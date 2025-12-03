Летушев Антон Владимирович

Родился 26 марта 1980 года в Волгограде. В 2000 году окончил Самарский институт управления как бакалавр экономики, в 2002 году получил специальность «юрист» негосударственного образовательного учреждения Самарская гуманитарная академия. В 2022 году получил MBA-диплом РАНХиГС по специализации «предпринимательство и управление компанией».

С 2011 года руководил операционным бизнесом бренда одежды Lime, где проработал более 13 лет. В разные годы занимал должности гендиректора и исполнительного директора, а в 2023 году вновь возглавил компанию. В октябре 2024 года стал исполнительным директором сети премиального одежного бренда Ushatava.

В октябре 2025 года стал генеральным директором Melon Fashion Group.