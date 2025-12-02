Водителю катера дали условный срок за гибель женщины на реке Оредеж в Ленобласти

В Ленинградской области вынесен приговор судоводителю, насмерть сбившему в воде женщину. 66-летнего жителя Петербурга признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель человека).

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчина управлял незарегистрированным катером без действующих прав в акватории реки Оредеж и совершил наезд на женщину, находившуюся в воде. Пострадавшая скончалась на месте.

С учетом мнения государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд назначил судоводителю наказание — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Андрей Цедрик