Сергей Миронов раскритиковал порядок подъема флага в школах

От введения традиции по понедельникам поднимать российский флаг в школах нет никакого толка, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на круглом столе «Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования».

Как объяснил господин Миронов, такой вывод он сделал из общения со школьниками. «Вроде красиво решили, а толку никакого»,— прокомментировал традицию глава эсеров. Он также подчеркнул, что и уроки мужества очень часто проводятся в школах «формально. «Молодежь сидит в гаджетах, им абсолютно все равно»,— сказал председатель партии (цитата по видеозаписи с круглого стола, опубликованной Telegam-каналом «Кровавая барыня»).

В качестве причины проблем с эффективностью этих воспитательных практик Сергей Миронов назвал низкие зарплаты учителей. «Ну нет у наших учителей времени и желания за эту мизерную зарплату заниматься воспитанием. Некогда. Все бегом-бегом-бегом»,— объяснил эсер. По его словам, существенную часть времени учителей занимает ведение отчетности на бумажных и электронных носителях.

Учебные недели в российских школах начинаются с церемонии поднятия флага под гимн. Такой стандарт был утвержден министром просвещения Сергеем Кравцовым в июне 2022 года.

