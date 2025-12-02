Минфин Самарской области проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций

Министерство финансов Самарской области 17 декабря с 11:00 (MSK) до 14:00 (MSK) начнет сбор заявок на выпуск облигаций серии 34016 на 9 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Облигации имеют срок обращения три года с фиксированными купонными выплатами, ставка которых будет объявлена позже.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Погашение облигаций будет амортизационным: 30% от номинала выплатят после 4-го купона, по 20% — после 7-го и 8-го купонов, 25% — после 11-го и 5% — после 12-го купона. Дюрация составит около 1,64 года. Организаторами выступают Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк, с SberCIB в роли генерального агента. Техническое размещение запланировано на 19 декабря. Выпуск соответствует требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Самарской области на 2,2 млрд рублей с погашением в июне и августе 2026 года. Бюджет региона на 2025 год, утвержденный в сентябре, предусматривает доходы в 308,3 млрд рублей, расходы — 367,1 млрд рублей, с дефицитом в 58,9 млрд рублей, что составляет 16% от расходов. На 1 декабря 2025 года госдолг области достиг 45,4 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей — на ценные бумаги, а 43,2 млрд рублей — на бюджетные ссуды и кредиты.

Андрей Сазонов