Госдума отклонила законопроект об отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Госдума отклонила проект поправок к КоАП, принятие которого, как ожидалось, должно было защитить автовладельцев от несправедливых штрафов с дорожных камер.

Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов в 2021 году. Парламентарии хотели прописать в КоАП механизм отмены постановлений в случае, если камера установлена с нарушением либо само «письмо счастья» оформлено неверно. Правила предлагалось установить на уровне нормативного акта правительства РФ. Отсутствие такой нормы приводит к «недовольству граждан работой контрольно-надзорных органов», писали тогда парламентарии. Проект закона поддержали в правительстве, в первом чтении его приняли 17 декабря 2021 года.

За четыре года в Госдуме решили, что отдельная норма в КоАП не нужна. Выступая 2 декабря в парламенте зампред комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР) напомнил, что в 2023 году Госдума приняла поправки к закону «Об автодорогах», они действуют с 1 сентября 2024 года. В этом законе теперь прописан закрытый перечень мест, где в принципе могут быть установлены камеры (очаги аварийности, выделенки, перекрестки и т. д.), а также обязанность властей знаками предупреждать водителей о зонах контроля. Требования к местам установки комплексов и правила передачи информации в МВД определены постановлениями правительства. «Этот вопрос считается урегулированным, и необходимости в дальнейшем рассмотрении законопроекта (поправок к КоАП.— “Ъ”) нет»,— пояснил Дмитрий Вяткин. В заключении комитета по госстроительству тем не менее говорится, что проблема необоснованного наказания водителей из-за некорректной работы камер остается: решать ее надо с помощью своевременного обслуживания комплексов.

Иван Буранов