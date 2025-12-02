Реклама внедряется в нейросети

В ChatGPT может появиться реклама. В тестовом коде языковой модели обнаружены упоминания подобных инструментов. Хотя официальных заявлений от OpenAI на эту тему не поступало. Предполагается, что рекламу будут видеть пользователи, которые не платят за подписку Plus или Pro.

Это перспективный инструмент, но к маркировке таких сообщений могут возникнуть вопросы, считает гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Пользователи часто ищут что-то связанное с их повседневной деятельностью. И если агент понимает, что в его базе знаний есть информация о релевантных для человека продуктах, которые он может ему предложить, то он интегрирует это в текст. Не думаю, что чат-бот всегда будет что-то рекламировать. Допустим, вы просите нейросеть рассказать про принцип действия автомобильных зимних шин. Обычная большая языковая модель начнет долго и муторно рассказывать про то, как устроены покрышки. А, например, Perplexity AI, у которой есть возможности рекламной интеграции, да еще и персонализация для конкретного пользователя, отвечает, мол, я знаю, что у тебя такая-то машина, вот пять продавцов, у них можно заказать комплект зимней резины.

Не повлияет ли это на качество ответов? Сложно предположить, как это все будет реализовано. Может быть, просто в виде баннера под текстовым вводом, а может, именно в качестве интеграции. Но тут возникает вопрос, насколько она будет незаметна. Пользователи очень доверяют таким агентам системы, и они общаются с вами очень качественно. Если они будут, как товарищ, предлагать какой-то совет, это фактически можно оформить так, что никакой закон о рекламе не будет нарушен. Но используется при этом манипуляция и принуждение к покупке. И естественно, рано или поздно регулятор займется этим вопросом».

Ранее глава компании Open AI заявлял, что не против интеграции рекламы в платформу, но когда это произойдет, неизвестно. При этом ее появление —событие для рынка позитивное, но едва ли революционное, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Новость о том, что ChatGPT будет размещать рекламу — это лишь один из тысяч новых каналов рекламы, которые появляются постоянно. Насколько эффективно он будет работать? Есть все предпосылки для того, чтобы этот канал работал для разных бизнесов. Нейросеть — ресурс, которым пользуются абсолютно разные люди. Безусловно, все зависит от стоимости контакта. Рынок давно ожидал этого, и данный вид рекламы будет пользоваться очень хорошим спросом.

Но никакого открытия не будет, потому что все поисковики и крупные маркетплейсы знают о нас больше, чем мы даже можем себе представить, так же, как и банки. Я не думаю, что ChatGPT окажется намного эффективнее уже имеющихся ресурсов. Тем не менее я допускаю, что с помощью глубинной аналитики, а зачастую люди направляют чат-ботам очень личностные запросы, они получат какую-то дополнительную информацию, которую потом будут использовать в своих коммерческих целях».

По данным Reuters, гендиректор OpenAI Сэм Альтман 1 декабря сообщил сотрудникам, что объявляет «красный код» для улучшения ChatGPT. По его словам, компании предстоит еще много работы над чат-ботом, в том числе развитие персонализации для пользователей, повышение скорости и надежности. СМИ допускают, что на этом фоне внедрение рекламы в сервис могут отложить.

Астон О'Салливан