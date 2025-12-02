Россия расширит удары по украинским портам и судам в ответ на атаки на танкеры. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя очередной инцидент с российским судном в Черном море. На этот раз предположительно атаке беспилотника подвергся танкер с грузом подсолнечного масла. Жертв и пострадавших нет. Это уже как минимум третье ЧП за неделю в приблизительно одном и том же районе. Киев свою причастность отрицает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что атаки напрямую связаны с переговорами по Украине.

В Черном море, в 80 милях от побережья Турции, подвергся атаке танкер Midvolga-2. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию. 13 членов экипажа не пострадали, помощи не запрашивали. Ранее, 29 ноября, получил повреждения нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, на судне также произошел пожар. Всех членов экипажа эвакуировали. До этого, 28 ноября, загорелся танкер Kairos. Как пишут СМИ, оба якобы принадлежат к так называемому теневому танкерному флоту Российской Федерации. Предварительная версия произошедшего — внешнее воздействие. С высокой долей вероятности это были беспилотники — морские или воздушные или и те и другие. Официальный Киев свою причастность ко всему происходящему категорически отвергает, обвиняя Россию в провокации.

Реджеп Тайип Эрдоган после первых двух инцидентов сделал несколько грозных заявлений, что, мол, не допустит ничего подобного у своих берегов. И вот на следующий день — новое ЧП. Президент Турции не стал напрямую обвинять Украину, он лишь заявил о тревожном обострении обстановки. К слову, и в ЕС выразили обеспокоенность. Действительно, танкеры — это не игрушка: если случится серьезный разлив нефти, больших проблем не избежать. В частности, на Балтике, где осуществляется большая часть российских международных танкерных перевозок. Между тем, как принято говорить в таких случаях, противостояние переходит на новый, весьма опасный уровень.

Ко всему прочему, это большие убытки: рост цены страховки судов, поиск других маршрутов транспортировки нефти, в том числе минуя Черное море, которое превращается в зону риска для судоходства и ведения бизнеса. Российские интересы, естественно, тоже очень сильно пострадают. Украина же в этом случае дает понять, что ей терять уже нечего. Есть еще много болевых точек. Соответственно, неизбежно в конфликт вовлекаются новые участники, та же Турция. Конечно, прослеживается связь с проходящими переговорами: если компромисса достичь не удастся, все будет только хуже.

У России тоже много подобных аргументов, однако, когда есть надежда на радикальное улучшение отношений с Америкой, приходится действовать с некоторой оглядкой, дабы избегать обострений и не сорвать шаткое равновесие. По крайней мере, так можно предположить. В этой связи самое неприятное, что танкеры и гражданские суда — это не единственное направление с точки зрения того, как ухудшить ситуацию. Мы, естественно, не будем развивать подобную мысль. Однако нужно иметь в виду, что любые конфликты имеют тенденцию к разрастанию, и сдержать это порой непросто.

