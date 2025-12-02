В Мышкине восстанавливают бывший тюремный замок

В Мышкине продолжается реставрация «Мышкинского тюремного замка» на улице Никольской, 47. Уже завершены работы по расчистке фасадов, ремонту южной стороны здания и восстановлению водостока. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области Здание тюремного замка в Мышкине

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев отметил, что восстановление памятников культуры — важная задача для региона. Власти активно сотрудничают с собственниками исторических зданий.

«Мы всегда готовы к диалогу с владельцами объектов культурного наследия. Такое сотрудничество позволяет сохранять уникальные памятники и развивать туристический потенциал региона. В случаях, когда собственники не выполняют обязательства, выходим с исками об изъятии зданий. На сегодня уже подано более 190 исков, из которых 41 удовлетворен судом»,— подчеркнул губернатор.

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева добавила, что для инвесторов, занимающихся восстановлением объектов культурного наследия, доступны льготные кредиты со ставкой 9% по федеральной программе. Памятники, изъятые в судебном порядке, выставляются на продажу с системой поддержки для новых владельцев.

Тюремный замок в Мышкине был построен во второй половине XIX века, в советское время в здании размещался Дом труда, коррекционная школа и детский дом. Сейчас памятник принадлежит частным владельцам, в нем размещено арт-пространство.

Антон Голицын