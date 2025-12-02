Ставропольского фермера приговорили за махинации с субсидиями на 1,8 млн рублей

В Нефтекумском округе Ставропольского края суд признал виновным в мошенничестве главу крестьянско-фермерского хозяйства, который в 2019 и 2020 годах дважды подал подложные документы в региональный Минсельхоз на получение субсидий на выращивание овощей.

По данным УФСБ по Ставропольскому краю, мужчина представил ложные сведения о производстве сельхозпродукции с целью незаконного возмещения затрат. В результате он получил более 1,8 млн руб. из бюджета и потратил эти средства не по назначению.

Расследование установило, что подписи и документы о хозяйственной деятельности были сфальсифицированы. Суд квалифицировал деяния фермера как хищение бюджетных средств в крупном и особо крупном размерах. Ему назначили наказание в виде четырех лет условного срока с обязательным возвратом 1 млн 766 тыс. рублей государству.

Уголовное дело возникло после оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ совместно с полицией. Подобные случаи мошенничества с аграрными субсидиями в регионе не единичны: выявлены и другие эпизоды злоупотреблений на сотни миллионов рублей. Приговор нацелен на предупреждение повторных преступлений среди сельхозпроизводителей и восстановления справедливости в распределении бюджетных субсидий, направленных на поддержку реального сельского хозяйства и развитие региона.

Станислав Маслаков