Бизнесмен Таврин назвал драйвером экономики инвестирование 5% пенсионных денег

Для осязаемого вклада в экономику достаточно инвестировать в частные компании около 5% от долгосрочного капитала пенсионных фондов или страховых организаций. Эта сумма может достигать 500 млрд руб., заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

«Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это и рискованная затея,— пояснил Иван Таврин на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».— Более того, в российской истории Центральный банк много с этим работал и точно знает лучше, чем я, какие у этого могут быть риски».

При этом, уточнил глава Kismet Capital Group, сейчас в стране хранится более 10 трлн руб. пенсионных и страховых накоплений, которые можно инвестировать. 80% этих денег, рассказал господин Таврин, вложено в ОФЗ, инструменты с фиксированной доходностью и корпоративные бонды, практически ничего — на рынке альтернативных инвестиций.

Бизнесмен обратился к опыту других стран. К примеру, в США управляющие пенсионными фондами направляют на альтернативные инвестиции 30%, в Европе — 10%, в Бразилии и Китае — более 5%. В России под управлением фонда находится менее 1% ВВП, а в среднем по миру эта сумма составляет 9%, отметил Иван Таврин.

Глава Kismet Capital Group добавил, что без фондов прямых инвестиций в России не появились бы десятки крупных компаний. «Без этого капитала не были бы созданы ни «ВКонтакте», ни «Яндекс», ни Ozon, ни «Авито», ни HeadHunter, ни ЦИАН — по сути, цифровые лидеры нашей экономики»,— убежден господин Таврин.

Kismet Capital Group владеет 50% группы «Авито», оператором вышек для сотовой связи «Новые башни», долей в HeadHunter и других активах. Иван Таврин занимает 36-е место в российском рейтинге Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в $4,4 млрд.