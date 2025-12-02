На нижегородскую санавиацию в 2026 году выделили 168 млн рублей

Областное госучреждение «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» объявило электронный аукцион на выполнение услуг санитарной авиации. Начальная стоимость работ составляет 167,7 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2026 года. В рамках контракта предусмотрено 697 летных часов.

Как писал «Ъ-Приволжье», на текущий год, как и на предыдущий, контракт выиграла «Национальная служба санитарной авиации Ростеха» (АО «НССА»). Стоимость составила 105,4 млн руб. при стартовой цене 162,2 млн руб.

В октябре 2024 года вертолет НССА совершил жесткую посадку недалеко от поселка Малая Овсянка. Два пилота, пациентка, врач и медсестра, находившиеся на борту, были госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта по ч.1. ст. 263 УК РФ.

Галина Шамберина