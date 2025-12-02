Ярославца будут судить за взятку золотым браслетом

Прокуратура Ярославского района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в августе, когда мужчину, управлявшего автомобилем Kia Sportage в нетрезвом состоянии, остановили в районе деревни Кормилицино. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил инспектору ГИБДД золотой браслет стоимостью более 140 тыс. рублей. Несмотря на предупреждение о незаконности его действий, он положил браслет в фуражку, находившуюся на сиденье служебной машины.

Сотрудники ГИБДД немедленно сообщили о попытке взятки в дежурную часть УМВД России по Ярославской области. Уголовное дело направлено в Ярославский районный суд. Согласно части 3 статьи 291 УК РФ, наказание за попытку дачи взятки может варьироваться от штрафа до 1,5 млн рублей до 8 лет лишения свободы.

Антон Голицын