Путин назвал умеренным дефицит бюджета
Состояние российских государственных финансов остается стабильным, сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам президента, госбюджет сформирован для финансирования всех нужд страны и предполагает «умеренный бюджетный дефицит».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Среди важных достижений этого года российский президент отметил снижение инфляции: «Вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики. В этой связи хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года». Сейчас инфляция сократилась до 7%, а к концу года будет ниже 6%, отметил Владимир Путин.
Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции до 6,8% по итогам 2025 года. В апрельской версии от министерства этот показатель составлял 7,6%. ЦБ ожидает инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В прошлом году она составила 9,52%.