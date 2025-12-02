Совет судей занялся самосовершенствованием

На пленарном заседании Совета судей 2 декабря окончательно определилась новая конфигурация руководства судебной системой России. Ее перспективы и основные приоритеты на том же заседании обозначил председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов, призвав бороться за качество судебных решений: они не должны содержать намеков, порождать двойственность толкования и тем более являться катализатором мошеннических и незаконных схем.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первым решением, принятым на пленарном заседании, стало избрание новым руководителем организации председателя Мосгорсуда Михаила Птицына. Он сменил на этом посту судью ВС Виктора Момотова, ушедшего в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, происхождение которого ведомство связывает с нарушением антикоррупционного законодательства. Новый председатель был деловит и краток. «В моем понимании судейское сообщество — это единая команда судей под руководством ВС. Готов работать в интересах судей, работников аппарата суда, а также в интересах укрепления законности в РФ»,— заверил он собравшихся.

После этого совет одобрил назначение бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина на пост главы судебного департамента при ВС. «Я лично знаю этого человека, за годы совместной нашей работы он продемонстрировал навыки эффективного управления ресурсами, понимание механизмов обеспечения деятельности крупных государственных структур, способность выстраивать межведомственные взаимоотношения на самом высоком уровне»,— представил кандидата Игорь Краснов. Тот, в свою очередь, заверил, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие.

В своем первом выступлении перед Советом судей Игорь Краснов напомнил, что по инициативе ВС уже принят ряд нормативных решений, нацеленных на оптимизацию судопроизводства и повышение его эффективности.

Эта работа будет продолжена, пообещал он и призвал собравшихся бороться за качество судебных решений. «Они не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем»,— подчеркнул председатель ВС, добавив, что, к сожалению, такие факты имеются. «Принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы»,— добавил господин Краснов, пообещав бескомпромиссную реакцию на любые действия коррупционного характера.

Слова про судебные решения, которые могут стать катализатором мошеннических схем, вызвали заметное оживление среди присутствующих: у всех на слуху резонансное дело о мошенничестве при продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, решение по которому сильно осложнило положение покупателей недвижимости. Председатель ВС следит за общественной дискуссией по «делу Долиной» и его развитием, рассказал “Ъ” источник в ВС. «Учитывая его принципиальное отношение к вопросам защиты прав граждан, однозначно эта проблема будет решена в рамках правового поля»,— уверен собеседник “Ъ”.

Выступая уже в качестве председателя Совета судей, Михаил Птицын дал понять, что в работе этой организации следует ждать серьезных изменений. Совету следует отказаться от несвойственных ему функций, связанных с решением технических и хозяйственных задач, а вместо этого сосредоточиться на фундаментальных для судебной системы вопросах, таких как повышение уровня материального и социального обеспечения судей, внедрение цифровых технологий, вопросы мировой юстиции. «Исходим из того, что в дальнейшем судебный департамент будет самостоятельно принимать решения по текущим вопросам обеспечения деятельности судов, вынося на обсуждение Совета судей только вопросы концептуального характера»,— подчеркнул господин Птицын.

По его словам, следует пересмотреть модель взаимодействия совета с высшей инстанцией: комиссии должны на всех этапах работать во взаимодействии со структурными подразделениями ВС, которые ответственны за ту или иную сферу деятельности. По словам нового руководителя, от членов Совета судей также ждут предложений, направленных на повышение эффективности его работы. Как ожидается, их рассмотрят уже на следующем пленарном заседании (инициативы уже начали поступать). Председатель комиссии Совета судей по этике Наталия Бурашникова предложила в целях оптимизации работы Совета судей объединить комиссии по этике и по противодействию коррупции, рассмотрев вопрос о включении в комиссию в качестве экспертов представителя управления кадров и госслужбы ВС.

По данным “Ъ”, после пленарного заседания Совета судей Игорь Краснов представил Геннадия Лопатина коллективу судебного департамента при ВС.

Анастасия Корня