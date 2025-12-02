Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин заявил о желании Запада устранить конкурентов в мировой экономике

Западные страны хотят устранить конкурентов в мировой экономике, чтобы сохранить свою «ускользающую монополию», заявил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Страны Запада пытаются «сохранить в быстро меняющемся мире свои былые привилегии», считает глава государства. По его мнению, у иностранных государств не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций.

«Что касается России, она безусловно чувствует такое внешнее давление,— сказал президент на форуме ВТБ "Россия зовет!"— Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами».

