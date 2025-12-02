«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о последствиях неплатежей и накопления долгов

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что средства, получаемые за поставку коммунальных услуг, необходимы для поддержания работоспособности энергетической инфраструктуры. Именно поэтому так важно своевременно оплачивать счета и не допускать долгов.

Но если клиенты допускают просрочки платежей и игнорируют уведомления, то специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» приходится применять крайние меры. В частности, в Перми в результате рейда была отключена подача горячей воды для нескольких юридических лиц, которые длительное время уклонялись от оплаты коммунальных услуг. Среди отключённых — магазин цветов, пункт выдачи заказов крупного маркетплейса и фирма по изготовлению вывесок.

Несмотря на неоднократные уведомления, долги за тепло и горячую воду накапливались в течение нескольких месяцев. Поскольку иные меры воздействия результата не дали, энергетики были вынуждены применить законную меру — установить на кранах горячего водоснабжения специальные блокирующие устройства и наложить контрольные пломбы. Теперь предприниматели не могут в полной мере использовать помещения для ведения бизнеса. Для возобновления подачи горячей воды необходимо полностью погасить задолженность, а также оплатить расходы на повторное подключение.

Отключение коммунальных ресурсов применяется как последнее средство, если задолженность накопилась за более, чем за два расчётных периода. Самовольное снятие пломб или демонтаж ограничителей влечёт административную ответственность.

«Отключение — это крайняя мера, к которой мы прибегаем только после исчерпания всех других возможностей. Владельцам этих помещений неоднократно направлялись уведомления, было предоставлено время на погашение задолженности. При этом видно, что это стабильные, работающие бизнесы: они ведут свою деятельность, к ним приходят клиенты. В таких случаях, когда диалог исчерпан, мы вынуждены применять законную меру по ограничению подачи ресурсов. Напоминаем всем собственникам и арендаторам нежилых помещений, а также физическим лицам: своевременная оплата — залог бесперебойного получения коммунальных услуг. И сейчас — самая удачная возможность решить проблему долга ещё и с выгодой — в рамках акции «В Новый год — без долгов!». Достаточно погасить долги и внести авансовый платеж за декабрь до конца года — и мы спишем накопившиеся пени*», — подчеркнул директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

* За исключением тех, что были взысканы по решению суда.

