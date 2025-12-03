Владеет и управляет одежными брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Компания основана в 2005 году на базе швейного производства «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. Под управлением группы находится более 930 магазинов в 5 странах: России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

По оценкам Infoline, Melon Fashion Group — самый крупный игрок в фешен-категории на российских маркетплейсах. Например, на конец осени 2024 года на Wildberries было представлено почти 30 тыс. товарных позиций компании, за десять лет присутствия ритейлера на маркетплейсе было продано 45 млн товаров. На Lamoda представлена эксклюзивно большая часть ассортимента Love Republic, а Zarina регулярно выпускает лимитированные капсулы для площадки.

Согласно отчетности по РСБУ, в 2024 году выручка АО «Мэлон Фэшн Груп» составила 81,8 млрд руб., чистая прибыль — 10 млрд руб. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Штат — более 8,5 тыс. сотрудников.