В Санкт-Петербурге губернатор и депутаты смогут лечиться по ДМС

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, который позволяет госслужащим, включая чиновников, депутатов и губернатора, лечиться по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) за счет городского бюджета. Об этом рассказал «Фонтанке» один из разработчиков поправки, депутат Денис Четырбок.

Изначально законопроект касался порядка ухода госслужащих в отпуск, однако при рассмотрении в него внесли поправку о ДМС. Право на получение этой услуги получат сотрудники администрации (Смольного), депутаты заксобрания и их помощники. Особую льготу предоставят высшему руководству — лицам, замещающим государственные должности (губернатора) и руководителя высшего ранга. Они смогут застраховать за счет бюджета не только себя, но и членов своих семей.

Денис Четырбок пояснил, что инициатива стала возможной благодаря изменениям на федеральном уровне. По его словам, чиновники и депутаты города продолжат пользоваться услугами обязательного медицинского страхования, поскольку ДМС обычно не покрывает некоторые, например стоматологические, услуги. Господин Четырбок уточнил, что многие крупные предприятия, в том числе метрополитен, уже предоставляют своим сотрудникам ДМС.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Точная стоимость программы для городского бюджета будет известна после выбора страховой компании.