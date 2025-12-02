«Интерес к фондовому рынку у юридических лиц растет»

Как меняется инвестиционный климат в России? Когда фондовый рынок удвоит капитализацию? И почему «ВТБ Мои инвестиции» начали работать с юридическими лицами? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем департамента брокерского обслуживания, старшим вице-президентом ВТБ Андреем Яцковым в рамках форума «Россия зовет!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Насколько быстро растет число розничных инвесторов в нашей стране? И как быстро открываются брокерские счета?

— Процесс идет очень активно. Если заглянуть в недалекое прошлое, раньше инвестор воспринимался как человек с доступом к каким-то специфическим сложным торговым системам. А сейчас инвестировать может практически каждый. Только у ВТБ количество инвесторов превышает 4 млн человек, причем из них только 21% — это жители столицы. Это прямое подтверждение того, что инвестиционная культура распространилась среди всего населения, стала частью повседневной жизни, и у нас инвесторы распределены достаточно равномерно от Калининграда до Владивостока. С течением времени меняется и сама структура инвестиций, их доля в сбережениях. Мы видим, что доля инвестиционных продуктов в структуре сбережений выросла до 12%, в то время как доля депозитов остается на стабильном уровне в районе 36-38%.

— Как меняется портфель среднестатистического инвестора? Что в нем доминирует, какие активы в центре внимания?

— Сейчас главный драйвер увеличения средств на инвестиционных счетах в целом по стране и в портфелях наших инвесторов — это, конечно же, облигации. Согласно статистике, примерно каждый третий рубль проинвестирован в облигации. Но мы видим, что эта доля у наших клиентов составляет 47%. Это абсолютно логично, потому что купоны высокие, можно зафиксировать доходность на достаточно длительный срок, плюс есть потенциал роста в ожидании изменения траектории процентной ставки. Второй большой блок активов у клиентов — это фонды денежного рынка. Это удобный инструмент для того, чтобы познакомиться с инвестициями и сформировать портфель, инвестировать его в дальнейшем в другие инструменты. Мы также видим потенциал акций, которые занимают 28% в портфелях, в связи с ожидаемым снижением процентной ставки, они будут более востребованы. При этом в течение 2025 года доля в акциях снизилась, например, у наших клиентов с 32% до 28%. Кроме того, мы видим интерес в портфелях к таким сделкам, как carry trade, на фоне дешевого фондирования в юанях. А если в целом говорить о структуре, топ-3 инструментов в портфелях инвесторов — это фонды ликвидности, облигации, в том числе длинные государственные, и фонды акций.

— Какую линейку инструментов хотят увидеть клиенты у брокера? Что востребовано в данной ситуации?

— Клиенты, конечно же, хотят сформировать инвестиционный портфель, который принесет им доходность. И здесь возможны варианты как фиксации длинной доходности, двузначной на долгий период времени, так и инвестирование в инструменты, которые потенциально могут вырасти. Акции занимают часть портфелей в расчете на то, что ставка дойдет до какого-то уровня, при котором переток станет более значимым. Мы ожидаем, что уровень ключевой ставки будет находиться в районе 12-13%, когда этот переток уже станет более значительным.

— Мы знаем, что президент поставил задачу удвоить капитализацию российского фондового рынка. За счет чего это можно сделать?

— Цель очень амбициозная, но она достижимая. И здесь каким-то одним способом нельзя ее достичь, должны сойтись несколько факторов — увеличение числа самих инструментов, также большую роль играют IPO. Чем больше компаний придет на биржу, тем больше вырастет капитализация. И прошедшие размещения показывают, что в большие интересные истории инвесторы готовы приносить капитал. Важный фактор — это прозрачность и практики, которые будут демонстрировать эти компании, рост капитализации самих компаний, которые также в первую очередь завязаны на траекторию изменения ключевой ставки. То есть текущие низкие мультипликаторы при снижении ставки будут более интересными, и компании капитализируются. В целом развитие финансовой грамотности и привычку регулярного инвестирования мы считаем также необходимым факторами для достижения этой цели.

— Как продвигается импортозамещение персонального брокерского обслуживания?

— В этом году мы полностью завершили импортозамещение нашей платформы, выстроили свою инфраструктуру, которая не зависит от зарубежных вендоров. Это позволяет нам дальше развиваться самостоятельно, не зависеть от каких-то внешних влияний, факторов. Мы можем быстрее выводить сервисы, которые интересны клиентам, и обеспечивать необходимую стабильность, чтобы наша платформа работала без сбоев. И в перспективе мы двигаемся к предоставлению круглосуточного доступа к торгам.

— Платформа «ВТБ Мои инвестиции» вышла в сегмент юридических лиц. Для чего это нужно и что это дает?

— Мы это делаем в ответ на запросы бизнеса. Количество брокерских счетов, открытых у юридических лиц, составляет порядка 50 тыс., если мы говорим про действующие счета, а количество юридических лиц измеряется миллионами. И мы видим, что интерес к фондовому рынку у юридических лиц растет. В ответ на этот интерес мы предоставляем свои сервисы. В первую очередь у юридических лиц растет интерес к операциям репо. Плюсы для юрлиц очевидны — они получают эффективные инструменты для управления ликвидностью и дополнительные решения, связанные с хеджированием своей внешнеэкономической деятельности и с управлением рисками, которые в фондовом рынке реализуются наиболее удобным и комфортным для них способом. И также немаловажный момент — многие юридические лица рассматривают фондовый рынок уже для вложения каких-то средств от своего бизнеса. То есть часть прибыли компании размещают в инструментах фондового рынка для получения дохода, не связанного с их основной деятельностью.

— В этом году форум ВТБ «Россия зовет!» проходит в регионах. Случайно ли это? И какие там инвестиционные перспективы?

— Нет, это не случайно. Я уже говорил, что аудитория, которая инвестирует, распределена по всей стране. И мы видим интерес к личному общению, к возможности показать, с одной стороны, свои решения, презентовать инвестиционную стратегию, а с другой стороны, к тому, чтобы посмотреть на людей, которые это делают, задать им вопросы. Мы планируем сделать форум «Россия зовет!» в регионах частью нашей инвестиционной инфраструктуры, которую предоставляет банк. И финал этого мероприятия мы проводим в Москве в рамках форума «Россия зовет!» во второй день. Всех приглашаем. Будем разбирать, что волнует всех: стратегии, идеи, какие есть риски. Также проведем наш чемпионат активов. И если вы не сможете прийти лично, сможете присоединиться к трансляции. Надеемся, что будет интересно и полезно для всех инвесторов.