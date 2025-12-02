Александр Бречалов: экспорт продовольственных продуктов за первое полугодие увеличился на 35%

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии телеканалу «Моя Удмуртия» сообщил, что за 10 месяцев текущего года в республике было произведено 968 тыс. т молока, что приближает регион к запланированному показателю в 1,1 млн т за год. Кроме того, экспорт продовольственных продуктов за первое полугодие увеличился на 35%, а поставки химической продукции выросли на 16%.

«Малый и средний бизнес (МСП) также остается предметом гордости для региона, насчитывая более 75 тыс. субъектов. Темпы развития этого сектора продолжают оставаться высокими на протяжении нескольких лет», — отмечает господин Бречалов.

Также глава выразил благодарность заводчанам, которые не только успешно выполняют оборонзаказ, но и занимаются производством продукции двойного назначения.