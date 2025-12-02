Губернатор прокомментировал разгром на Донском кладбище в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проработать вопрос установки видеонаблюдения на Донском кладбище после повреждения надгробных сооружений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены частично разрушенные памятники на Донском кладбище, расположенном в Красноперекопском районе, на улице Маланова. Там более 50 лет не хоронят людей, но погребены многие известные ярославцы.

Порчу памятников, в том числе врачу Ярославской Большой мануфактуры Петру Воскресенскому, зафиксировали сотрудники ярославского МКУ «Служба городских кладбищ». Руководство учреждения обратилось в полицию, после установления личности вандала с него потребуют материальный ущерб. Господин Евраев назвал произошедшее вопиющим случаем.

«Этот случай вновь подтверждает необходимость усиления контроля. Мы договорились срочно проработать вопрос установки систем видеонаблюдения на таких объектах и активнее внедрять технологии искусственного интеллекта для выявления административных нарушений»,— написал губернатор.

Алла Чижова