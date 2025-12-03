Цифровая эра ЖКХ: удобные новые технологии

В Тюмени состоялся бизнес-ужин Альфа-Банка «Цифровая эра ЖКХ», в рамках которого эксперты обсудили ключевые аспекты цифровизации отрасли, варианты оптимизации бизнеса, а также инструменты для улучшения качества услуг



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

В эпоху цифрового прогресса жилищно-коммунальное хозяйство России претерпевает изменения. Последние пять лет эта сфера активно внедряет современные технологии, которые становятся важнейшими инструментами в управлении платежами, взаимодействии с жителями и повышении прозрачности процессов. Важную роль в трансформации играет Альфа-Банк, который благодаря своей универсальности и инновационному подходу предлагает современные решения. Развитие сферы представители разных сфер обсудили на бизнес-ужине Альфа-Банка «Цифровая эра ЖКХ» в Тюмени.

По словам старшего бизнес-партнера по пассивам и специальным решениям Альфа-Банка Виктора Зеленского, цифровое развитие ЖКХ облегчает жизнь не только собственникам, но и управляющим компаниям. Так, банк предлагает им личный кабинет с реестром платежей, номинальный счет с защитой денежных средств, а также упрощение передачи документов и сокращение времени работы с платежами.

Как отметил владелец ГК «Розенталь» Евгений Розенталь, еще одним важным пунктом, оптимизирующим работу УК, является сервис работы с обращениями жильцов. Благодаря ему все заявки фиксируются в электронном журнале, формируется рабочий график всего персонала, ведется контроль исполнения работ, появляется возможность увидеть обратную связь от заявителей, а также запланировать регулярные задачи.

«Актуальной темой является и замена банковской гарантии на расширенное сопровождение, которое актуально, когда вы заключаете крупные контракты с большим количеством подрядчиков. Оно включает в себя мониторинг расчетов по спецсчетам, экспертизу платежных документов и отчетность для заказчика. Одним из кейсов успеха стало сокращение расходов компании на 30% и ускорение контрактов в два раза», - добавила бизнес-партнер по пассивам и специальным решениям Альфа-Банка Оксана Романова.

По словам руководителя коммерческого департамента Moniron Вероники Глебовой, порядка 90% россиян не готовы отказаться от наличных средств в повседневной жизни. В связи с этим оптимизировать расходы компаний, в том числе управляющих, поможет и внедрение инкассации через автоматизированную депозитную машину. Это также внесет прозрачность и облегчит работу сотрудников.

Стоит отметить, что Альфа-Банк не только предлагает инновационные решения клиентам, но и развивается сам. Банк нацелен на результат и готов решать любые задачи, в том числе в сжатые сроки. Также в Альфа-Банке уважают выбор клиентов и стремятся заслужить их доверие. Принимая решения, специалисты всегда прислушиваются к мнению клиентов, получают обратную связь и думают о пользе для людей при создании новых сервисов.

АО «АЛЬФА-БАНК»