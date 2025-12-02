Песков солидарен с главой МИД Бельгии в вопросе изъятия замороженных активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился со словами главы МИД Бельгии Максима Прево об экспроприации российских замороженных активов. Тот выступил против использования этих средств и предложил поддержать Украину классическим займом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Оптимизм она (позиция бельгийских властей.—"Ъ") не внушает, но мы согласны с министром, за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Инициативы Евросоюза в отношении российских активов господин Песков сравнил с «большой авантюрой». Представитель президента также напомнил ЕС, что «приключается» с деньгами объединения на Украине.

Большая часть российских активов (почти €200 млрд) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Руководство страны не поддерживает экспроприацию средств РФ, требуя от европейских партнеров разделить риски.