Песков солидарен с главой МИД Бельгии в вопросе изъятия замороженных активов РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился со словами главы МИД Бельгии Максима Прево об экспроприации российских замороженных активов. Тот выступил против использования этих средств и предложил поддержать Украину классическим займом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Оптимизм она (позиция бельгийских властей.—"Ъ") не внушает, но мы согласны с министром, за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Инициативы Евросоюза в отношении российских активов господин Песков сравнил с «большой авантюрой». Представитель президента также напомнил ЕС, что «приключается» с деньгами объединения на Украине.
Большая часть российских активов (почти €200 млрд) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Руководство страны не поддерживает экспроприацию средств РФ, требуя от европейских партнеров разделить риски.