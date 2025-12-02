Глава ВТБ Костин поддержал Набиуллину в вопросе ключевой ставки

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что «до последнего» поддерживает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Речь идет о решениях регулятора по ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, все жалуются, все ругаются. Очень тяжело у нас Эльвире Сахипзадовне. Потому что все недовольны ей,— сказал господин Костин на форуме ВТБ «Россия зовет!»— Поэтому я ее поддерживаю. Поддерживаю до последнего».

Господин Костин назвал инфляцию «большим злом». Высокая ставка — один из способов борьбы с ней. «Поэтому выживаем пока при этой ставке»,— добавил он. Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме сказала, что ЦБ «пусть более медленными темпами», но продолжает смягчать денежно-кредитную политику.

На заседании 24 октября Банк России понизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Следующее заседание Центробанка состоится 19 декабря.