Молочный прорыв: как российские ингредиенты позволят заменить импортные смеси

На калачеевском заводе воронежской ГК «Молвест» прошла рабочая встреча заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инны Святенко и заместителя председателя комитета СФ по социальной политике Юлии Лазуткиной с основателем ГК «Молвест», депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым и руководством завода. Как отметили сенаторы, их рабочая поездка связана с изучением возможностей налаживания отечественного производства детского и специализированного питания, в том числе заменителей грудного молока.



Российский рынок детского питания, особенно заменителей грудного молока, сегодня демонстрирует классическую картину импортной зависимости. Около 70% этого стратегически важного сегмента контролируют три международных гиганта: Danone, Nestle и Abbott. На долю отечественных производителей, включая компанию Nutricia с легендарными советскими брендами «Малютка» и «Малыш», приходится лишь 14%. При этом даже эти российские продукты долгое время зависели от иностранного сырья: ингредиенты для смесей Nutricia закупались в Европе. Лишь два года назад, после того как воронежская ГК «Молвест» освоила промышленное производство концентратов молочного белка, компания перешла на отечественное сырье.

Уязвимость такой модели болезненно проявилась недавно, когда в детской смеси от Nestle, контролирующей половину российского рынка, были обнаружены опасные токсины. Этот инцидент стал тревожным сигналом, подчеркнув необходимость скорейшего развития собственного, безопасного производства. Однако, как отмечают отраслевые эксперты, интерес крупных игроков к локализации сдерживается неподготовленной нормативной базой и неопределенностью объемов сбыта. Разрешить этот узел проблем призваны совместные усилия власти и бизнеса, одним из флагманов которого стал «Молвест».

Сенаторы обсудили с производителями возможности увеличения объемов необходимых компонентов для изготовления заменителей грудного молока и развития отечественных товаров детского питания — сухих молочных смесей.

«Организация производства детского питания полного цикла является важной задачей для нашего государства. Это позволит обеспечить население качественными и доступными продуктами, снизить зависимость от импорта и повысить уровень продовольственной безопасности. Для реализации такого проекта необходима кооперация между производителями»,— отметила Инна Святенко.

Юлия Лазуткина акцентировала внимание, что в России рынок заменителей грудного молока является одним из немногих значимых секторов, где сохраняется существенная зависимость от импорта, будь то готовая продукция или сырье для ее производства. «За прошедший год разработаны удобные формы субстанций для отечественного лидера в производстве детского и специализированного питания. Этот факт убедительно доказывает, что не только отечественные, но и локализованные иностранные предприятия смогут переориентироваться на закупку ингредиентов российского производства, отказавшись от импорта белковых сухих компонентов»,— считает сенатор.

ГОСТ как фундамент: почему без стандартов не будет импортозамещения

Ключевым барьером на пути к полной локализации является отсутствие собственных, адаптированных к современным технологиям стандартов. Как неоднократно подчеркивал основатель «Молвеста», депутат Госдумы Аркадий Пономарев, необходим жесткий контроль качества импортируемых смесей и разработка отечественных ГОСТов для продуктов глубокой переработки молока. Чтобы подтвердить качество своей продукции, «Молвест» использовал европейские стандарты при производстве и вывел свои продукты углубленной переработки на международный рынок, чтобы понять соответствие требуемым параметрам. То, что продукцию компании стали закупать в восьми странах, включая Египет, Китай и Арабские Эмираты, стало убедительным показателем.

Однако для создания отечественного производства детского и специализированного питания на основе продуктов углубленной переработки молока этого недостаточно. Как рассказали на встрече сенаторы Инна Святенко и Юлия Лазуткина, весь прошлый год рабочая группа при Совете Федерации занималась созданием нормативной базы. Результатом стала разработка 14 ГОСТов, часть из которых начала действовать с января 2026 года, а остальные будут вводиться постепенно. Первые стандарты как раз касаются концентрата сывороточного белка (КСБ) и концентрата молочного белка (КМБ) — тех самых ингредиентов, которые производит «Молвест» в Калаче. «Эти ГОСТы станут основой для поставок компаниям, производящим детское питание»,— отметили сенаторы.

По их словам, на совещании с руководством завода и компании разговаривали и о том, какие ГОСТы для производства тех или иных ингредиентов необходимо разработать. Созданная при Совете Федерации рабочая группа «планирует совместно с производителями точечно выбирать, что первостепенно и что важнее всего начать делать уже сейчас».

Но, как обозначил Аркадий Пономарев, это лишь начало. Пока созданы методики определения качественных и количественных показателей, но не стандарты самого производства. Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко объясняет динамику: «Просто не было таких ингредиентов, которые производятся сейчас. Именно поэтому, что называется, «с колес» и ведется работа над ГОСТами в связи с тем, что появляются новые ингредиенты». По словам сенатора Юлии Лазуткиной, на разработку одного стандарта уходит минимум полгода, но механизм уже запущен и должен ускориться.

Взгляд из Федерации: мотивация, поддержка и стратегическое планирование

По мнению сенаторов, посетивших предприятие, «“Молвест” — это наглядный пример успешного и перспективного импортозамещения». Разработку технологий более углубленной переработки молока холдинг начал несколько лет назад. В 2019 году запустил в Калаче завод по производству сухих молочных ингредиентов проектной мощностью переработки 200 тонн молока в сутки и начал выпуск концентрата сывороточных белков (80%), затем концентрата молочных белков (85%) для дальнейшего использования в детском питании.

В 2023 году был открыт первый в России цех по производству концентрата молочных белков (КМБ). Специалистам удалось выйти на новый уровень чистоты и высокий процент содержания белка (более 90%). Кроме того, получить концентрат мицелярного казеина, что является уникальной для России технологией. Были разработаны фундаментальные решения в технологии сохранения биологической ценности свойств белка молока, а также контроля качества и безопасности готового продукта. Производство концентрата молочных белков — 1,125 тыс. тонн — составляет 21,6% от объемов импортируемого КМБ. Производство концентрата сывороточных белков — 1,471 тыс. тонн, это 58% от потребления КСБ в России.

Российских рынок на 90% зависел от импортных поставок, «Молвест» закрыл 40% потребности в сухих молочных ингредиентах

Компания масштабирует это производство в 3 раза, приступив к реализации инвестпроекта по строительству завода на калачеевской площадке. Стоимость проекта — более 8 млрд руб. Мощность переработки составит почти 2 тыс. тонн сырья в сутки.

Это будет уже третья очередь производства по глубокой переработке молока. За счет этого проекта и уже действующих мощностей на Калачеевском заводе компания рассчитывает обеспечить 60% потребности отечественного рынка.

Вице-спикер СФ Инна Святенко подчеркнула, что в связи с высокой значимостью вопроса импортозамещения детского питания, которое включает собственное производство необходимых компонентов для изготовления заменителей грудного молока, особо актуальным является увеличение мощностей предприятий.

«Мы уверены, что есть перспективы, которые дадут нам опережение и более качественный продукт, чем тот, который предоставляют нам зарубежные партнёры»,— заявила Инна Святенко. Однако она подчеркнула, что «по щелчку пальцев» ничего не получится: необходима консолидация усилий всех, кто может создавать продукт «под ключ». Государственная задача, по ее мнению,— обеспечить предприятия необходимыми мерами поддержки. «Минсельхоз сейчас ставит перед собой задачу стратегического планирования именно по детскому питанию, потому что это очень важный блок», — рассказала она.

Тем временем «Молвест» формирует задел на долгосрочную перспективу. «Основную задачу — накормить наших детей из отечественного молока — мы начали выполнять,— говорит Аркадий Пономарев.— Но это только одна из задач. Возможности составляющих молока фактически безграничны: они используются в спортивном питании, в фармации и во многих других сферах. Чем дольше мы занимаемся этой проблемой, тем больше понимаем, что это неисчерпаемая тема. Когда-то физик Резерфорд сказал, что электрон неисчерпаем, как и атом. Я могу сказать, что белок точно так же неисчерпаем, как электрон. Мы выпускаем те ингредиенты, из которых можно сформировать любое питание для человека. Следующий этап — освоение производства минорных белков и продуктов их переработки».

Создание в России полноценной отрасли специализированного питания проходит два ключевых рубежа: технологический, где «Молвест» уже совершил прорыв, и нормативный, где работа только набирает обороты. Успех будет зависеть от того, насколько быстро государство создаст четкие «правила игры» в виде ГОСТов и мер поддержки, а бизнес — поверит в стратегическую необходимость и экономическую целесообразность использования в российской пищевой промышленности отечественных компонентов.