В Ростовской области средний чек покупки энергетиков увеличился на 12%

По итогам десяти месяцев 2025 года средний чек на энергетические напитки в Ростовской области вырос на 12% и составил 225 руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Мария Хоперская

Вместе с тем на 7% увеличилось и количество покупок. Аналитики объясняют такую динамику общим ростом спроса на безалкогольные напитки и внедрением цифровой маркировки.

Мария Хоперская

