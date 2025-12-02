Владимир Путин постановил отпраздновать 50-летие ульяновского завода «Авиастар»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 50-летия со дня основания филиала ульяновского завода «Авиастар» (ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»). Документ размещен на портале правовой информации во вторник, 2 декабря.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Торжества по этому поводу пройдут в регионе в 2026 году. Чиновникам и ответственным службам поручено подготовить план праздничных мероприятий. Для этого будет создан оргкомитет. В празднике рекомендовано участвовать органам госвласти разных регионов страны.

Самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») является одним из главных предприятий российской авиастроительной отрасли. Он входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Завод производит транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-топливозаправщики Ил-78М-90А и занимается сервисным обслуживанием Ан-124 «Руслан». Предприятие участвует в кооперации по созданию среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, легкого транспортного Ил-112В и регионального Ил-114-300.

Официальным днем рождения завода считается 10 июня 1976 года, когда был вбит первый колышек под свайный фундамент главного корпуса будущего предприятия.

Георгий Портнов