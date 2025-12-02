В Петербурге запланировали свыше 300 мероприятий на Новый год и Рождество

В Общегородской план подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в Санкт-Петербурге включили более 300 мероприятий. Подготовку к праздникам 2 декабря обсудили на заседании городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рождественская горка будет работать на Дворцовой площади с 13 декабря, а спустя неделю там установят праздничную ель. Город украсят по более чем 700 адресам с помощью свыше 14 тыс. декоративных элементов.

В Северной столице подготовили ряд мероприятий для детей. Одно из них — шоу с участием звезд фигурного катания в «Ледовом дворце». В качестве развлечения жители и гости Петербурга смогут посетить ледовые катки и Рождественские ярмарки на Манежной, Московской и Дворцовой площадях.

Татьяна Титаева