На Дону спрос на бронирование отелей на новогодние каникулы вырос на 63%

Количество запросов на бронирование отелей в Ростовской области на новогодние праздники, с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года, увеличилось на 63% год к году. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В соседнем Краснодарском крае прирост бронирований на каникулы составил около 29%.

В числе регионов с наибольшим ростом спроса оказались Камчатский край, где показатель увеличился на 180%, Магаданская область — с приростом на 166%, Астраханская область, где спрос вырос на 121%, Ханты-Мансийский автономный округ с увеличением на 66%, а также Севастополь, где наблюдался рост на 62%.

В целом по России за указанный период зафиксирован прирост бронирований отелей на 24%. Средняя стоимость размещения на Новый год составила 13,4 тыс. руб. за ночь, что на 6% выше, чем в прошлом году. Цены на номера в четырех- и пятизвездочных отелях выросли на 4%, достигнув 17,5 тыс. руб. В остальных категориях размещения стоимость увеличилась на 9%.

Наталья Белоштейн