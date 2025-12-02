В Волгограде после прокурорской проверки закрыли дом престарелых

Прокуратура Волгограда обнаружила множество нарушений в волгоградском доме престарелых «Долгих лет». В ходе проверки выяснилось, что постояльцев кормили без соблюдения санитарных норм, вовремя не давали лекарства, не меняли постельное белье и одежду. По итогам проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент пансионат закрыт по решению суда, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Представители надзорного ведомства выявили, что в доме престарелых нет помещений для медицинского обслуживания и социальной адаптации, отсутствует специальное оборудование для инвалидов и приборы для дезинфекции воздуха. Кроме того, еду для постояльцев готовили в подвале в условиях антисанитарии, а в помещениях не соблюдались правила пожарной безопасности.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки опросили 20 постояльцев в возрасте от 70 до 88 лет. Выяснилось, что 88-летняя женщина нуждается в медицинской помощи. Позже ее госпитализировали в больницу с многочисленными трофическими язвами и сильным истощением.

По сообщению прокуратуры, пансионат «Долгих лет» размещался в арендованном коттедже, что противоречит нормам законодательства в социальной сфере. Помимо этого, родственникам постояльцев гарантировали уход за престарелыми гражданами, оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами, прогулки и гигиенические процедуры, однако фактически данные услуги не предоставлялись.

Марина Окорокова