Фонд немалого бизнеса от Альфа-банка проводит специальную акцию, победители которой будут приглашены на ужин с менторами «Альфа-Конфы». В рамках акции каждый предприниматель с открытым счетом для бизнеса в Альфа-банке, который в период с 1 по 31 декабря 2025 года подаст заявку в Фонд немалого бизнеса с рассказом о своем деле, получает возможность стать одним из участников встречи с ведущими экспертами российского бизнеса. Специальный гость встречи — Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-банка. Победители смогут лично обсудить свои проекты с признанными лидерами рынка, получить профессиональные рекомендации, задать вопросы и обменяться опытом в неформальной атмосфере.

«Яндекс Маркет» начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение, однако ограничит применение собственных скидок, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. «Товары для красоты» станут первой категорией в рамках эксперимента. Новую модель будут внедрять постепенно.

ВТБ рассматривает несколько заявок на покупку «Росгосстраха», однако в этом году сделка заключена уже не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В конце сентября он рассказывал, что на покупку входящего в ВТБ «Росгосстраха» появилось несколько претендентов, в том числе «Балтийский лизинг».