Росрыболовство хочет запретить рыбалку в Астраханской области на майские праздники

В Астраханской области собираются продлить весенний запрет на любительскую рыбалку, сместив его на период с 20 апреля по 20 июня (ранее запрет действовал с 16 мая по 20 июня). Об этом стало известно на профильном совете, прошедшем на днях в Астрахани с участием замруководителя Федерального агентства по рыболовству, сообщает издание «Арбуз». Кроме того, власти региона продлили запрет на промысловый вылов судака, сазана, щуки и сома. Биоресурсы нельзя добывать с 11 декабря этого года по 20 февраля следующего.

Представители астраханской туристической индустрии выразили опасения, опасаясь за значительное снижение турпотока в регион, особенно в майские праздники. Учитывая, что Астраханская область находится в лидерах по количеству рыболовных баз отдыха, любительская рыбалка приносит в бюджеты всех уровней больше миллиарда рублей налогов и трудоустраивает более 6 тыс. человек.

По мнению представителей Астраханской туристической лиги, под особый удар попадут рыболовные базы в авандельте Волги: их гости не смогут рыбачить из-за запрета выхода в акваторию. "Запрет идет вразрез с поручением президента по развитию въездного туризма",— сообщают участники некоммерческой организации.

Сейчас участники лиги пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Представители регионального турбизнеса предлагают властям сохранить текущие сроки нерестового запрета на любительский лов, при этом усилив контроль за нерестилищами и ужесточив борьбу с браконьерами. Нелегальный вылов рыбы в регионе до сих пор остается серьезной проблемой: незаконные уловы, как оценивают эксперты, сильно превышают разрешенные объемы.

Марина Окорокова