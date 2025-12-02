Оборот общепита в Ростовской области вырос на 14,3%

За девять месяцев 2025 года оборот общественного питания в Ростовской области увеличился на 14,3% и составил 68 млрд руб. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу департамента потребительского рынка региона.

Сейчас в Ростовской области открыто 6,7 тыс. предприятий общественного питания, хотя в первом полугодии их было на 114 меньше. Прирост составил 1,7%.

Из общего числа заведений 5,1 тыс. входят в открытую сеть с 202 тыс. мест, еще 1,6 тыс. — в закрытую сеть с 105 тыс. мест.

Мария Хоперская