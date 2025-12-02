На Дону туман и обмеление привели к отмене 42 речных рейсов в 2025 году

Судоходная компания «Дон» завершила навигацию 2025 года в Ростовской области с рекордными показателями пассажиропотока. За сезон перевозчик обслужил более 35 тыс. человек, превысив плановый показатель в 30 тыс. пассажиров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Ростов», рассказал директор СПК «Дон» Герман Лопаткин.

«В первую навигацию более 19 тыс. пассажиров перевезли, в этом — более 35 тыс., а планировалось 30 тысяч человек. Наверное, и третий год будет такой же феноменальный. Пассажиропоток по итогам навигации 2025 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2024-м», — уточнил директор СПК «Дон».

Однако, по словам эксперта, сезон прошел не без трудностей. Неблагоприятные погодные условия заставили отменить 42 речных рейса. Основной причиной стал густой туман — из-за него не состоялось 30 поездок. Еще 12 дней навигация не осуществлялась из-за обмеления Дона.

«Когда садится туман и ухудшается видимость, движение на рейдах запрещено. Мы предупреждаем пассажиров и возвращаем стоимость билетов, приобретенных заблаговременно»,— отметил руководитель компании.

Лопаткин продолжил: «Навигацию завершили на 14 дней раньше запланированного срока. Последний рейс из Романовской пришлось остановить в Семикаракорске из-за сильного тумана — пассажиров пересадили на автобусы до Ростова».

Наибольшей популярностью пользовался маршрут Ростов-на-Дону — Азов. Всего компания обслуживает пять направлений. В распоряжении предприятия находятся шесть собственных причалов: два понтона и четыре остановки.

«Правительство Ростовской области создало СПК «Дон» для возобновления водных пассажирских перевозок в регионе. В 2024 году спустя 30 лет были восстановлены регулярные скоростные пассажирские маршруты в Азово-Донском бассейне», — напомнил спикер.

Руководитель спрогнозировал дальнейшее развитие судоходства и расширение маршрутов в 2026 году. По его оценке, Старочеркасск может превзойти Азов по количеству перевезенных пассажиров.

Валентина Любашенко